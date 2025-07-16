وسط اشتعال الجبهة السورية.. وزير الدفاع الإسرائيلي يزور واشنطن

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس سيغادر في زيارة دبلوماسية إلى واشنطن، يلتقي خلالها كبار المسؤولين الأمريكيين.

وبحسب الصحيفة، أعلن كاتس، أنه سيغادر الليلة في زيارة دبلوماسية إلى واشنطن، يلتقي خلالها في البنتاغون بوزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث، ومسؤولين كبار آخرين في الإدارة الأمريكية".

أخبار ذات علاقة كاتس: الهجمات المؤلمة على سوريا بدأت

وجاء في بيان صادر عن مكتبه، أن "كاتس سيناقش خلال زيارته مع نظيره الأمريكي عددًا من القضايا الأمنية والسياسية، وفي مقدمتها إيران والتهديدات الإقليمية الأخرى، وقضايا الإمداد، والتعاون الاستراتيجي".

وتتزامن الزيارة مع ضربات شنتها إسرائيل، على مواقع تتبع الحكومة السورية في السويداء ودمشق، إضافة إلى الوعيد الإسرائيلي المستمر لإيران.

أخبار ذات علاقة "الغارديان": كاتس يُصعّد من التحريض إلى التخطيط ضد الفلسطينيين

كما تتزامن، مع المفاوضات الجارية حاليا في العاصمة القطرية الدوحة، حول التوصل لوقف إطلاق نار في قطاع غزة.