روسيا تسيطر على قرية "ستارومايورسكي" شرقي أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الإثنين، سيطرتها على قرية في منطقة دونيتسك شرقي أوكرانيا، مبينة بأن "الوحدات الروسية واصلت التقدم في العمق، و"حررت" بلدة ستارومايورسكي.

وبحسب وكالة "فرانس برس"، استعادت القوات الأوكرانية القرية القريبة من منطقة زابوريجيا، في تموز/يوليو من العام الماضي خلال هجومها المضاد الذي حقق نجاحا محدودا لكنّه رغم ذلك مكنها من استعادة بعض الأراضي في جنوب البلاد.

وتقع ستارومايورسكي على الجبهة الجنوبية في منطقة دونيتسك، حيث يدور قتال عنيف حاليا بعد هجوم بري ناجح في منطقة خاركيف شنّه الجيش الروسي الشهر الماضي.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمام منتدى اقتصادي، الأسبوع الماضي، إن روسيا سيطرت على 47 بلدة وقرية أوكرانية حتى الآن منذ مطلع العام.