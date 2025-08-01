كمبوديا تعتزم ترشيح ترامب لجائزة نوبل للسلام

تعتزم كمبوديا ترشيح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لجائزة نوبل للسلام، وذلك بعد تدخله المباشر في وقف الصراع الحدودي، الذي نشب مؤخرًا مع تايلاند.

وقال سون تشانتول نائب رئيس وزراء كمبوديا، اليوم الجمعة، إن بلاده سترشح الرئيس ترامب لجائزة نوبل للسلام، وذلك بعد تدخله المباشر في وقف الصراع الحدودي الذي نشب في الآونة الأخيرة مع تايلاند.

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وعندما سئل تشانثول عبر رسالة نصية لتأكيد عزم كمبوديا ترشيح ترامب للجائزة أجاب "نعم"، على ما أوردت وكالة "رويترز".

وتُعد نوبل للسلام أرفع جائزة دولية تُمنح لفرد أو منظمة تعد الأكثر إسهامًا في "تعزيز أواصر الإخاء بين الأمم"، وتنص قوانين جوائز نوبل على إبقاء هوية المرشحين سرية لمدة 50 عامًا.

وإذا فاز ترامب بالجائزة، سيكون خامس رئيس أمريكي يظفر بها، بعد تيودور روزفلت وودرو ويلسون وجيمي كارتر وباراك أوباما، وفق تقرير نشرته وكالة "رويترز".

سيُعلن عن جائزة هذا العام في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول في معهد نوبل النرويجي في أوسلو، وسيقام الحفل في قاعة مدينة أوسلو في العاشر من ديسمبر/ كانون الأول، وهو ذكرى وفاة ألفريد نوبل.