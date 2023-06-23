أوكرانيا: قواتنا تقدمت في الجنوب وأوقفت هجوما روسيا في الشرق
قالت هانا ماليار، نائبة وزير الدفاع الأوكراني، اليوم الجمعة، إن القوات المسلحة الأوكرانية تتقدم في جنوب البلاد، وأوقفت هجومًا روسيًا باتجاه مدينتي كوبيانسك وليمان في الشرق.
وأضافت هانا ماليار، للتلفزيون الأوكراني: "خضنا معارك شديدة الضراوة في اتجاهي كوبيانسك وليمان، لكن جنودنا أوقفوا العدو هناك".
وأوكرانيا في المراحل الأولى من هجومها المضاد الأكثر طموحًا منذ بدء الحرب الروسية في فبراير/شباط 2022، وتقول إنها استعادت ثماني قرى في أول المكاسب الكبيرة التي تحققها على الساحة منذ سبعة أشهر، لكن روسيا لا تزال تسيطر على مساحات شاسعة من الأراضي في شرق أوكرانيا وجنوبها.
ولم تضغط القوات الأوكرانية بعد على خطوط الدفاع الرئيسية التي استغرقت روسيا شهورًا في تحضيرها.
وقالت ماليار: "في الواقع، الأحداث الرئيسية لم تحدث بعد.. والضربة الرئيسية لم تأت بعد.. بالفعل، سيتم تنشيط بعض الاحتياطيات على مراحل في وقت لاحق". وأضافت أن القوات الروسية لا تزال تهدف إلى السيطرة على دونيتسك ولوغانسك بالكامل في شرق أوكرانيا.
وقالت إن العملية العسكرية لأوكرانيا في الجنوب "تسير حسب الخطة، وإن قواتها تتقدم حتى لو كانت حقول الألغام تبطئها".
وتابعت "وفقًا لتقارير الجيش ومواقعه، كل شيء يسير حسب الخطة.. ليس من الضروري توقع أن يكون الهجوم سريعًا جدًا".
وقالت: "كل يوم نتقدم، كل يوم. نعم، إنه تدريجي، لكن قواتنا تكتسب موطئ قدم على هذه الحدود وتتقدم بثبات".
ولم يتسن التحقق من الوضع في ساحة المعركة من مصدر مستقل.
ويقول كل جانب إن الطرف الآخر يتكبد خسائر فادحة منذ أن بدأت أوكرانيا هجومها المضاد، ولم تعترف روسيا بالمكاسب العسكرية التي حققتها أوكرانيا في الآونة الأخيرة.