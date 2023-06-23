أوكرانيا: قواتنا تقدمت في الجنوب وأوقفت هجوما روسيا في الشرق

قالت هانا ماليار، نائبة وزير الدفاع الأوكراني، اليوم الجمعة، إن القوات المسلحة الأوكرانية تتقدم في جنوب البلاد، وأوقفت هجومًا روسيًا باتجاه مدينتي كوبيانسك وليمان في الشرق.

وأضافت هانا ماليار، للتلفزيون الأوكراني: "خضنا معارك شديدة الضراوة في اتجاهي كوبيانسك وليمان، لكن جنودنا أوقفوا العدو هناك".

وأوكرانيا في المراحل الأولى من هجومها المضاد الأكثر طموحًا منذ بدء الحرب الروسية في فبراير/شباط 2022، وتقول إنها استعادت ثماني قرى في أول المكاسب الكبيرة التي تحققها على الساحة منذ سبعة أشهر، لكن روسيا لا تزال تسيطر على مساحات شاسعة من الأراضي في شرق أوكرانيا وجنوبها.