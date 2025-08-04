مع قرب انتهاء المهلة.. ترامب يرسل ويتكوف إلى روسيا لحل الأزمة (فيديو)

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، أن مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف قد يسافر إلى روسيا، ربما يوم الأربعاء أو الخميس.

تأتي زيارة ويتكوف المرتقبة إلى روسيا، قبل الموعد النهائي الوشيك للعقوبات الأمريكية الذي يأتي في ظل توترات متصاعدة مع موسكو.

وحذّر الرئيس ترامب، في وقت سابق، روسيا، من أنه سيفرض عليها عقوبات إذا لم توافق على وقف إطلاق النار في الحرب في أوكرانيا قبل يوم الجمعة.

وقال ترامب في تصريح للصحفيين: "ستكون هناك عقوبات، لكن يبدو أنهم بارعون جداً في تجنب العقوبات. هناك شخصيات ماكرة لذا سنرى ماذا سيحدث".

وأردف ترامب قائلاً: "لكن ستيف يركز الآن على الحدود فيما يتعلق بما نتحدث عنه. يودون رؤيته (الروس) وقد طلبوا منه مقابلتهم"، على حد قوله.