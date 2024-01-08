روسيا تشدد الخناق على مصادر المعلومات المخالفة لسياساتها

أظهرت إحصائيات روسية، تشديد السلطات إجراءاتها ضد مصادر المعلومات والمحتوى الإلكتروني الذي يصنف بأنه مخالف للسياسات الرسمية، خاصة في المجال العسكري.

وأفاد مراسل "إرم نيوز" بأن العام الفائت شهد إحالة مكتب المدعي العام الروسي قضايا جنائية إلى المحاكم ضد 70 شخصًا بتهم "نشر معلومات كاذبة عن الجيش وعملياته العسكرية" في أوكرانيا.

وبلغ العدد الإجمالي للقضايا المسجلة لمثل هذه "الجرائم" 135 قضية. ونتيجة لذلك، أحيلت 79 قضية جنائية إلى المحاكم، حسبما أعلنت الخدمة الصحفية لمكتب المدعي العام اليوم الاثنين.

وبناءً على طلب مكتب المدعي العام الروسي، قامت هيئة الرقابة الروسية على المصنفات العام الماضي بحذف أو حظر حوالي 70 ألف موقع على الإنترنت، بحجة احتوائها على معلومات مضللة عن الجيش والسلطات الحكومية.