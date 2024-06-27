"لقاء حاسم" في بروكسل لتوزيع المناصب الأوروبية

يلتقي قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، اليوم الخميس، سعيًا إلى حسم اتفاق على توزيع المناصب العليا في التكتل، قبل أيام قليلة من الانتخابات الفرنسية، التي قد تحدث صدمة يتردد صداها في أنحاء أوروبا، وفق وكالة "فرانس برس".

وقد لا تحمل الأسماء مفاجأة بالنسبة لمراقبين للشأن الأوروبي، فقد اتفق عدد من قادة الاتحاد الذين يمثلون المجموعات السياسية الثلاث الرئيسة في التكتل على 3 أسماء، وتولي رئيسة المفوضية الأوروبية الحالية، أورسولا فون دير لايين، ولاية ثانية من 5 سنوات.

وعشية القمة التي تستمر يومين، لخص دبلوماسي أوروبي الأجواء في بروكسل، قائلًا إن "الطريق سهل" أمام التوصل لاتفاق.

غير أن ذلك لا ينفي احتمال التوتر، فقد عبرت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، المنتمية لليمين المتطرف، ورئيس الوزراء القومي المجري، فيكتور أوربان، عن استيائهما الشديد بسبب استبعادهما.

ويعود ذلك إلى أن الاتفاق يوزع المناصب على الائتلاف المهيمن على برلمان الاتحاد الأوروبي، أي على حزب الشعب الأوروبي (يمين الوسط)، وحلفائه الرئيسين مجموعة الاشتراكيين والديمقراطيين وحزب تجديد أوروبا (رينيو) الوسطي.