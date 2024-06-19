مؤامرة "الاستبدال العظيم".. أمريكيون يخشون إحلال شعب آخر مكانهم

سلّطت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، الضوء على نظرية "الاستبدال عظيم" التي يؤمن بها اليمينيون في الولايات المتحدة، وتتحدث عن وجود مؤامرة لإحلال المهاجرين مكان الأمريكيين الحاليين.

وقالت الصحيفة إن بعض المراقبين السياسيين يعتقدون أن الرئيس جو بايدن سينشئ طريقًا للحصول على الجنسية للمهاجرين غير الشرعيين، الأمر الذي سيحوّل الأفراد الذين دخلوا البلاد دون تصريح، الى ناخبين في المستقبل.

يأتي ذلك بالتزامن مع عزم بايدن الكشف، يوم الثلاثاء المقبل، عن قواعد جديدة تسهل أوضاع المهاجرين المتزوجين من أمريكيين وحصولهم على الإقامة الدائمة، في وقت تعد مسألة الهجرة من الموضوعات الرئيسة في حملة الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة.

ويتوافق هذا الاعتقاد مع نظرية مؤامرة "الاستبدال العظيم" التي يؤمن بها اليمينيون، والتي تزعم وجود مؤامرة تقودها النخبة لإحلال المهاجرين محل الأمريكيين المولودين في الولايات المتحدة.

وأشارت الصحيفة، إلى أن "فكرة أن إدارة بايدن تسعى عمدًا إلى خلق مجموعة من الناخبين الجدد من خلال منح الوضع القانوني للمهاجرين غير الشرعيين، كان لها صدى قوي بين أتباع الايديولوجيات اليمينية المتطرفة في الولايات المتحدة".