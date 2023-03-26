جنرال أمريكي: سياسة بايدن مبهمة تجاه أوكرانيا

انتقد جنرال أمريكي بارز السياسة "المبهمة" التي تتبعها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تجاه أوكرانيا، قائلًا إنها "لا تذهب بعيدًا بما فيه الكفاية، كما إنها لن تحقق أي نتيجة إذا استمرت على هذا النحو."

وقال اللفتنانت جنرال المتقاعد بن هودجز، خلال مقابلة مع مجلة "نيوزويك"، إن "إدارة بايدن، بحاجة إلى أن تعلن صراحة أنها تريد أن تنتصر أوكرانيا في حربها ضد روسيا".

وأضاف أنه "بغض النظر عن استمرار معركة باخموت الدامية، يعد تحرير شبه جزيرة القرم الجزء الحاسم للحرب".