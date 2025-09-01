logo
متمردو الكونغو يتهمون الحكومة بتقويض جهود السلام

عناصر في "إم 23" المتمردةالمصدر: رويترز
01 سبتمبر 2025، 7:00 م

 وجه تحالف "نهر الكونغو"، الذي يتألف من جماعات متمردة من بينها حركة إم 23، اتهامات للحكومة، اليوم الاثنين، بخرق الاتفاقات الرامية إلى إنهاء الصراع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.

واحتدم القتال في شرق الكونغو خلال العام الجاري، إذ شنت حركة 23 مارس (إم 23) هجومًا فرضت من خلاله سيطرتها على أكبر مدينتين في المنطقة، بحسب "رويترز".

وقال كورنيل نانجا، زعيم تحالف نهر الكونغو، في مؤتمر صحفي: "نحن ملزمون بإبلاغ شعب الكونغو والمجتمع الدولي بالانتهاكات المتتالية لوقف إطلاق النار، والتي تعرقل الاتفاق المبدئي".

وفي إطار جهود الوساطة التي استضافتها قطر، وقعت الكونغو والمتمردون إعلان مبادئ في 19 يوليو تموز تعهدوا فيه ببدء التفاوض على اتفاق في موعد أقصاه الثامن من أغسطس /آب؛ بهدف إبرام هذا الاتفاق بحلول 18 أغسطس/ آب. لكن الجانبين فشلا في الالتزام بالموعد النهائي.

ودعا نانجا الوسطاء القطريين والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة إلى ممارسة مزيد من الضغط على كينشاسا للوفاء بالتزاماتها، وحذر من "رد مناسب" على أي هجمات جديدة.

وفي كلمة أمام ائتلافه يوم السبت، قال رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي إنه لن يكون هناك "حوار إلا مع الكونغوليين الذين يريدون إعادة بناء بلادهم والخروج من الأزمة".

