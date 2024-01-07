النيجر.. لا اجتماع مع "إيكواس" قبل "الحوار الوطني"
دعا المجلس العسكري الحاكم في النيجر إلى تأجيل الحوار الذي كان من المقرر أن يبدأ يوم 10 يناير/ كانون الثاني الجاري مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس"، إلى حين تنظيم منتدى للحوار الوطني الداخلي.
وفي قرار وُصف بأنّه "تغيير في اللهجة" طلب رئيس الوزراء النيجري تأجيل هذا الاجتماع حتى 25 يناير/ كانون الثاني الجاري، "لإتاحة الوقت للمجلس العسكري النيجري لتنظيم منتدى للحوار الوطني" بحسب ما جاء في رسالة رسمية حصلت إذاعة فرنسا الدولية على نسخة منها، اليوم الأحد.
وتبعا لذلك "لن يتم عقد الاجتماع لمواصلة الحوار المقرر عقده، يوم الأربعاء في نيامي بين وفد الوساطة التابع لـ "إيكواس" والنيجر.
وخلال زيارته الأولى إلى نيامي الشهر الماضي، كان وفد المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا راضيا إلى حد ما على مستوى الحوار الذي حصل، ودارت المناقشات الأولى بشكل خاص حول مدة الفترة الانتقالية، بحسب تقرير إذاعة فرنسا الدولية.
وفي نهاية الزيارة الأولى للوفد، أعلن مبعوثو المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا رسميًا: أنّه "تم الاتفاق على محتوى وتوقيت المرحلة الانتقالية".
وبعد إبلاغ مهمتهم لرئيس نيجيريا بولا تينوبو، الرئيس الحالي للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، كان من المقرر أن يعود هؤلاء المبعوثون إلى النيجر يوم الأربعاء لمواصلة المناقشات، لكنهم سينتظرون عقد حوار وطني في النيجر قبل استكمال هذا المسار.
وخلال هذا الاجتماع، الذي من المفترض أن يكون شاملاً، ولكن جدول أعماله خاضع بدقة لما يقرره المجلس العسكري، سيتم تحديد مدة الفترة الانتقالية والمهام التي يتعين إنجازها قبل تنظيم الانتخابات المحتملة.
وبعد هذا التأجيل تريد نيامي أن تلتقي بوفد المنظمة الإقليمية لتقول له على الأرجح: "هذا ما قرره المجلس العسكري".
وتفرض المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا عقوبات على النيجر منذ الانقلاب الذي حصل في 26 يوليو/ تموز الماضي، وأطاح بنظام الرئيس محمد بازوم، لكن المجموعة أبدت بعض الليونة واستعدادا للحوار مع السلطات العسكرية الحاكمة في نيامي، التي أقرت رسميا بوجودها منذ الاجتماع الذي عقدته المجموعة في أبوجا قبل نحو شهر.