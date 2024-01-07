النيجر.. لا اجتماع مع "إيكواس" قبل "الحوار الوطني"

وتبعا لذلك "لن يتم عقد الاجتماع لمواصلة الحوار المقرر عقده، يوم الأربعاء في نيامي بين وفد الوساطة التابع لـ "إيكواس" والنيجر.

وخلال زيارته الأولى إلى نيامي الشهر الماضي، كان وفد المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا راضيا إلى حد ما على مستوى الحوار الذي حصل، ودارت المناقشات الأولى بشكل خاص حول مدة الفترة الانتقالية، بحسب تقرير إذاعة فرنسا الدولية.

وفي نهاية الزيارة الأولى للوفد، أعلن مبعوثو المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا رسميًا: أنّه "تم الاتفاق على محتوى وتوقيت المرحلة الانتقالية".

وبعد إبلاغ مهمتهم لرئيس نيجيريا بولا تينوبو، الرئيس الحالي للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، كان من المقرر أن يعود هؤلاء المبعوثون إلى النيجر يوم الأربعاء لمواصلة المناقشات، لكنهم سينتظرون عقد حوار وطني في النيجر قبل استكمال هذا المسار.

وخلال هذا الاجتماع، الذي من المفترض أن يكون شاملاً، ولكن جدول أعماله خاضع بدقة لما يقرره المجلس العسكري، سيتم تحديد مدة الفترة الانتقالية والمهام التي يتعين إنجازها قبل تنظيم الانتخابات المحتملة.