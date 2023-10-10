القضاء الألماني يفتح تحقيقًا ضد حماس

وكانت الخارجية الألمانية ذكرت أن عدداً من المواطنين الألمان الحاملين أيضا للجنسية الإسرائيلية، كانوا من بين الذين خطفتهم حماس خلال هجومها العسكري على إسرائيل، من دون تحديد عددهم.

وأعلن المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الثلاثاء، أن حكومته تبذل "جهودا مكثّفة" مع إسرائيل لمعرفة المزيد عن مصير الألمان الذين ربما وقعوا ضحايا الهجوم على إسرائيل.

وأضاف في تصريح للصحفيين: "نحاول تحديد عدد الأشخاص المعنيين وما يمكننا القيام به لضمان إطلاق سراحهم".

ولم تدل السلطات الألمانية حتى الآن بمعلومات عن مقتل مواطنين ألمان.