القضاء الألماني يفتح تحقيقًا ضد حماس
أعلن القضاء الألماني أنه فتح تحقيقا في هجوم حماس على إسرائيل، وذلك للاشتباه في قتل وخطف مواطنين ألمان.
وقالت المتحدثة باسم النيابة العامة الفدرالية في مدينة كارلسروه، والمسؤولة خصوصا عن مكافحة الإرهاب، إن "المدعي العام فتح تحقيقا ضد أعضاء مجهولين في منظمة حماس الإسلامية الفلسطينية المتطرفة".
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن المتحدثة أن الإجراء جاء على خلفية "الاشتباه في الانتماء إلى جماعة إرهابية أجنبية واحتجاز رهائن والقتل".
وكانت الخارجية الألمانية ذكرت أن عدداً من المواطنين الألمان الحاملين أيضا للجنسية الإسرائيلية، كانوا من بين الذين خطفتهم حماس خلال هجومها العسكري على إسرائيل، من دون تحديد عددهم.
وأعلن المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الثلاثاء، أن حكومته تبذل "جهودا مكثّفة" مع إسرائيل لمعرفة المزيد عن مصير الألمان الذين ربما وقعوا ضحايا الهجوم على إسرائيل.
وأضاف في تصريح للصحفيين: "نحاول تحديد عدد الأشخاص المعنيين وما يمكننا القيام به لضمان إطلاق سراحهم".
ولم تدل السلطات الألمانية حتى الآن بمعلومات عن مقتل مواطنين ألمان.