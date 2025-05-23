مستشار ألمانيا يناقش مسألة أوكرانيا في أول مكالمة مع رئيس الصين

حضّ المستشار الألماني فريدريش ميرتس الجمعة الرئيس الصيني شي جينبينغ على دعم الجهود الغربية الرامية إلى التوصل إلى هدنة في أوكرانيا.

جاء ذلك في أول مكالمة هاتفية بينهما منذ تولي ميرتس منصبه في وقت سابق من هذا الشهر.

ووفق بيان صادر عن مكتب المستشار نقلته "فرانس برس"، فإن ميرتس أبلغ شي "بالجهود المشتركة التي تبذلها أوروبا والاتحاد الأوروبي لتحقيق وقف سريع لإطلاق النار في أوكرانيا"، وإنه حضّ الصين على "دعم هذه الجهود".

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وقالت برلين إن الزعيمين "أكدا استعدادهما للعمل كشريكين لرفع التحديات العالمية".

وبحسب البيان الرسمي الصيني بشأن الاتصال، دعا شي إلى علاقات "مستقرة وقابلة للتنبؤ" بين البلدين.

وأشار شي أيضًا إلى أن "العالم يشهد اليوم تحولات متسارعة غير مسبوقة منذ قرن، إذ تتقاطع التغيرات مع فوضى في الوضع الدولي".

تكثّفت الجهود الدبلوماسية لإنهاء النزاع في أوكرانيا في الأسابيع الأخيرة، مع إجراء مسؤولين روس وأوكرانيين الأسبوع الماضي في إسطنبول أول محادثات مباشرة بين الطرفين منذ أكثر من ثلاث سنوات.



لكن الكرملين صرّح الخميس بأن محادثات سلام جديدة مع أوكرانيا "لم يتم الاتفاق عليها بعد"، مشككًا في تقارير أشارت إلى احتمال عقد مفاوضات قريبًا في الفاتيكان.

من جانبه شدّد ميرتس على أهمية "المنافسة العادلة" بين ثاني وثالث أكبر اقتصادين في العالم.

وأكّدت الحكومتان الصينية والألمانية أن الزعيمين "شددا على أهمية العلاقات الاقتصادية بين ألمانيا والصين".

ولطالما كانت الصين سوقًا رئيسة للصادرات الألمانية، لكنها أصبحت في الوقت نفسه منافسًا قويًا لعمالق الصناعة، الألمان التقليديين، خاصة في قطاع السيارات.