خلافات حادة حول قانون خفض سن تجنيد المتدينين في إسرائيل
كشفت وسائل إعلام عبرية، عن نشوب خلافات حادة بين أحزاب الائتلاف الحكومي الذي يتزعمه بنيامين نتنياهو، والمعارضة بزعامة يائير لابيد، فيما يتعلق بالمشاورات بتعديل قانون تجنيد المتدينين في الجيش، بما يعرف بقانون "تحمل العبء"، وخفضه من سن 26 عاما إلى21 عاما.
وبحسب تقرير لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أعربت أحزاب الائتلاف الحكومي عن مخاوفها من رد فعل الجمهور الإسرائيلي على تعديل قانون تجنيد المتدينين من خلال خفض سن التجنيد للشبان المتدينين من 26 عاما إلى 21 عاما، في الوقت الذي تخشى فيه الأحزاب الدينية من إلغاء المحكمة العليا للقانون، مثلما حدث في الماضي.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، مؤخرا، عن معارضته لخفض سن إعفاء المتدينين إلى سن 21 عاما، لكن ضابطا كبيرا قال إن الجيش لن يعترض على خفض سن الإعفاء إلى 23 عاما، بينما تشير التقديرات في الحلبة السياسية إلى أن التعديل سيقرر خفض سن الإعفاء من تجنيد المتدينين للجيش إلى 22 عاما.
ورغم التخوفات في الائتلاف الحكومي، إلا أنه يوجد إجماع فيه على أنه لا مناص من دفع التعديل قدما، لأن عدم خفض سن الإعفاء من شأنه أن يدفع الأحزاب الدينية إلى إسقاط الحكومة.
وتوقع قيادي في حزب الليكود أن يلحق تعديل هذا القانون ضررا بالحكومة، وقال إنه "واضح أن هذا القانون سيلحق ضررا سياسيا بنا، وسنشهد مظاهرات حاشدة، فمن يصوت لنتنياهو؟ المتدينون أم الذين يخدمون في الجيش؟ ونتنياهو لا يريد اختبار المتدينين، وسموتريتش لن يسقط الحكومة وبن غفير ضعيف حاليا، وهم الوحيدون الذين سيتجرؤون على القيام بذلك".
وجاء في بيان صادر عن حزب الليكود، أمس، أنه "لا يوجد توافقات حول قانون التجنيد حتى الآن"، وأن الخطة المطروحة حاليا "شبيهة باقتراح غانتس"، أي تقصير مدة الخدمة العسكرية لسنتين وأن يتم أداؤها في الجيش أو في مجالات مدنية متنوعة.
ونقلت صحيفة "هآرتس" عن مصادر في الليكود قولها إن "ذكر غانتس في هذا السياق هدفه تقليص المعارضة المتوقعة في صفوف أحزاب المعارضة".
وحسب التقرير، اقترح وزير الدفاع، يوآف غالانت، أن تكون مدة الخدمة في الوحدات القتالية سنتين وثمانية أشهر، وأن يتلقى الجنود فيها راتبا في الأشهر الثمانية الأخيرة، مقابل تقصير مدة خدمة الجنود في باقي الوحدات لسنتين، وحصول جميع الجنود لدى تسريحهم على منافع، من بينها تعليم جامعي مجاني ومساعدة في السكن.