خلافات حادة حول قانون خفض سن تجنيد المتدينين في إسرائيل

ورغم التخوفات في الائتلاف الحكومي، إلا أنه يوجد إجماع فيه على أنه لا مناص من دفع التعديل قدما، لأن عدم خفض سن الإعفاء من شأنه أن يدفع الأحزاب الدينية إلى إسقاط الحكومة.

وتوقع قيادي في حزب الليكود أن يلحق تعديل هذا القانون ضررا بالحكومة، وقال إنه "واضح أن هذا القانون سيلحق ضررا سياسيا بنا، وسنشهد مظاهرات حاشدة، فمن يصوت لنتنياهو؟ المتدينون أم الذين يخدمون في الجيش؟ ونتنياهو لا يريد اختبار المتدينين، وسموتريتش لن يسقط الحكومة وبن غفير ضعيف حاليا، وهم الوحيدون الذين سيتجرؤون على القيام بذلك".

وجاء في بيان صادر عن حزب الليكود، أمس، أنه "لا يوجد توافقات حول قانون التجنيد حتى الآن"، وأن الخطة المطروحة حاليا "شبيهة باقتراح غانتس"، أي تقصير مدة الخدمة العسكرية لسنتين وأن يتم أداؤها في الجيش أو في مجالات مدنية متنوعة.