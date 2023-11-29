الاستخبارات الألمانية تحذر من هجمات واسعة تستهدف أمن اليهود‎

حذّرت الاستخبارات الداخلية الألمانية، الأربعاء، من خطر "حقيقي" هو "الأكبر منذ فترة طويلة" لهجمات "متشددة" في البلاد على خلفية الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

وقال رئيس الاستخبارات الداخلية الألمانية توماس هالدينوانغ، في بيان: "نرى دعوات في أوساط الحركات الجهادية لشن هجمات، ولانضمام تنظيمي القاعدة وداعش إلى النزاع في الشرق الأوسط".

ويدّل هذا التحذير العلني - الذي يعد من التحذيرات النادرة الصادرة عن الاستخبارات الداخلية الألمانية - على قلق السلطات وخشيتها من "مخططات (هجمات) محتملة تستهدف أمن اليهود، والمؤسسات الإسرائيلية، وأيضاً المناسبات الكبيرة" العامة في البلاد.

وقال هالدينوانغ: "الخطر حقيقي ولم يكن مرتفعاً إلى هذا الحد منذ فترة طويلة".

وتشعر السلطات الألمانية بالقلق من انتقال النزاع إلى بلادها منذ بداية الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، في 7 تشرين الأول/اكتوبر.