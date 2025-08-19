الاتحاد الأوروبي يستعد لحزمة عقوبات جديدة ضد روسيا

قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، اليوم الثلاثاء، إن التكتل سيواصل استهداف اقتصاد الحرب الروسي، مؤكدة أن حزمة العقوبات المقبلة على موسكو ستكون جاهزة بحلول الشهر المقبل.

وجاءت تصريحات كالاس عقب قمة عبر الإنترنت عقدها المجلس الأوروبي بشأن الحرب في أوكرانيا، بعد يوم من قمة استثنائية جمعت زعماء أوكرانيا وأوروبا بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في واشنطن.

وأضافت في بيان: "الوحدة بين قادة الاتحاد الأوروبي في القمة التي عقدت اليوم عبر الإنترنت كانت ملموسة"، مشيرة إلى أنها أدرجت موضوعي أمن أوكرانيا والعقوبات المفروضة على روسيا على رأس جدول أعمال محادثات الأسبوع المقبل بين وزراء خارجية ودفاع الاتحاد الأوروبي.

كما كتبت على منصة "إكس": "لا يمكن الوثوق بقدرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الوفاء بأي وعد أو التزام؛ لذلك، يجب أن تكون الضمانات الأمنية قوية وذات مصداقية كافية لردع روسيا عن إعادة تجميع صفوفها وشن هجمات جديدة".

وأضافت: "سيسهم الاتحاد الأوروبي في ضمانات الأمن هذه، لا سيما من خلال تدريب الجنود الأوكرانيين وتعزيز القوات المسلحة الأوكرانية وصناعة الدفاع".