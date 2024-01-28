تقرير: الكرملين يستغل ألمانيا لتفكيك الاتحاد الأوروبي

وأضاف التقرير، أن روسيا شكلت في الفترة من 2015 إلى 2017 بيئة اجتماعية واقتصادية ملائمة وهي أزمة الهجرة الناجمة عن عمليات القصف الروسية المكثفة في سوريا؛ ما أدى إلى زيادة الطلب على المشاريع السياسية اليمينية المتطرفة.

وأوضح، أن المستشارة السابقة أنغيلا ميركل سمحت عندما كانت في منصبها، للروس ببناء نفوذهم في ألمانيا ومهدت الطريق أمام اللوبي الاقتصادي للانخراط في السياسة وإقامة مشاريع سياسية مؤيدة لروسيا؛ ما ألحق الضرر بأمن ألمانيا ودفاعها، كما تغلغل الروس على وجه الخصوص في الجيش والشرطة الاتحادية.

"الحكومة الألمانية بزعامة أولاف شولتس تعلمت الدروس من أخطاء ميركل، عندما مهدت الطريق أمام الكرملين لبناء نفوذه في ألمانيا وجعلها أكثر اعتماداً على الطاقة الروسية، كما استفاد شولتس من حرب روسيا في أوكرانيا لتعزيز مكانة برلين الجيوسياسية في أوروبا، والتقليل من صورة خسارة ألمانيا للحرب العالمية الثانية"، وفقا للتقرير.

ولفت إلى أن روسيا استحوذت بالكامل على صورة ألمانيا النازية، في حين أن برلين من بين القادة الذين يدافعون عن الديمقراطية وحماية سلامة أراضي الدول الأوروبية واستقلالها.

إضعاف ألمانيا وإخراجها من قاطرة أوروبا

وردًّا على ذلك، يستخدم الكرملين القوى السياسية الخاضعة لسيطرته لإضعاف ألمانيا وإخراجها من ما يسمى قاطرة أوروبا، كما يدرس "حزب البديل من أجل ألمانيا"، في حال وصوله إلى السلطة، إمكانية إجراء استفتاء على مغادرة الاتحاد الأوروبي، كما فعلت بريطانيا.

ونقل التقرير عن أليس فايدل، وهو أحد زعماء "حزب البديل من أجل ألمانيا"، أن الحزب سيسعى إذا كان جزءًا من تشكيل الحكومة، إلى إصلاح الاتحاد الأوروبي للحد من صلاحيات المفوضية الأوروبية.