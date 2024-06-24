بينهم الكثير من الأطفال.. روسيا تعلن أحدث حصيلة لضحايا هجوم القرم

أعلنت وزارة الصحة الروسية، اليوم الاثنين، أحدث حصيلة لهجوم أوكرانيا الصاروخي على مدينة "سيفاستوبول" في شبه جزيرة القرم، الذي حملت موسكو الولايات المتحدة المسؤولية عنه.

وقالت الوزارة إن الهجوم أدى لمقتل 4 أشخاص، بينهم طفلان، وإصابة 151 آخرين، بينهم 27 طفلاً، 5 منهم يتلقون العلاج وهم في حال الخطر، وفق ماريا لفوفا بيلوفا المفوضة الرئاسية لحقوق الطفل.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد ذكرت أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 4 صواريخ من طراز "أتاكمز" المزودة برؤوس حربية عنقودية بينما انفجرت ذخيرة الصاروخ الخامس في الجو.

وذكرت السلطات أن "شظايا صاروخ سقطت بعد الظهر مباشرة بالقرب من شاطئ في الجانب الشمالي من سيفاستوبول، حيث كان السكان المحليون يقضون إجازاتهم".

وأظهرت لقطات بثها التلفزيون الحكومي الروسي أشخاصاً يركضون، بينما يجري نقل البعض على الأسرة المخصصة للشواطئ.

واتهمت روسيا الولايات المتحدة بالتورط في الهجوم والمسؤولية عنه، بسبب شن أوكرانيا الهجوم بصواريخ "أتاكمز" أمريكية الصنع.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، الأحد، إن "البنتاغون على علم بالتقارير التي تفيد باستخدام القوات المسلحة الأوكرانية صواريخ (أتاكمز) في هجوم على سيفاستوبول الروسية".

واتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الولايات المتحدة، مراراً باستخدام أوكرانيا لتقويض أمن روسيا، وهو ما تنفيه كييف وحلفاؤها في الغرب.

لكنّ الرئيس الروسي حذّر من تنامي مخاطر حدوث مواجهة مباشرة بين موسكو وحلف شمال الأطلسي "الناتو".