خبراء روس: أنظمتنا الدفاعية غير مستعدة لهجوم مفترض من "الناتو"

وأوضح الموقع أن هجوم حلف شمال الأطلسي المتصوّر يشبه ما يطلق عليه الجيش الأمريكي "العمليات المتعددة المجالات"، التي تنطوي على تشكيلات عملياتية مشتركة قادرة على إلحاق خسائر فادحة في مختلف المجالات، بما في ذلك الأرض والبحر والجو والفضاء والفضاء الإلكتروني.

ولفت إلى أن الانتشار العسكري بالقرب من حدود روسيا سوف يسبق الهجوم، الذي سيبدأ بهجوم جوي ضخم، ومن المحتمل أن يتصاعد إلى هجمات من الفضاء بحلول عام 2030.

وأكد الموقع أن إستراتيجية حلف شمال الأطلسي المتمثلة في توجيه ضربات ساحقة تثير المخاوف بشأن احتمال استخدام روسيا للأسلحة النووية في الدفاع عن النفس، لاسيما الأسلحة النووية التكتيكية.

بدوره، أكد مدير وكالة المخابرات المركزية السابق والجنرال المتقاعد بالجيش ديفيد بتريوس في عام 2022، أن هذا القلق ليس بلا أساس، محذرا من أن أي استخدام روسي للأسلحة النووية ضد أوكرانيا من شأنه أن يؤدي إلى ردّ فعل قوي من حلف شمال الأطلسي.