خبراء روس: أنظمتنا الدفاعية غير مستعدة لهجوم مفترض من "الناتو"
حذّر خبراء عسكريون روس من أن أنظمة بلادهم الدفاعية غير مستعدة لهجوم مفترض من حلف شمال الأطلسي "الناتو"، بالتزامن مع مناورة عسكرية يجريها الحلف بالقرب من الحدود الشمالية لروسيا.
وقال موقع "بزنس إنسايدر" إن السيناريو الموضح في مقال حديث حول "الفكر العسكري" يشير إلى أن الهجوم المحتمل من قبل الولايات المتحدة وحلفائها في الناتو، سيشمل وابلًا من الصواريخ التقليدية التي تستهدف البنية التحتية الحيوية الروسية، موصيا بتوسيع مهام ومعدات القوات الجوية الفضائية الروسية (VKS) لمواجهة مثل هذا التهديد.
وأوضح الموقع أن هجوم حلف شمال الأطلسي المتصوّر يشبه ما يطلق عليه الجيش الأمريكي "العمليات المتعددة المجالات"، التي تنطوي على تشكيلات عملياتية مشتركة قادرة على إلحاق خسائر فادحة في مختلف المجالات، بما في ذلك الأرض والبحر والجو والفضاء والفضاء الإلكتروني.
ولفت إلى أن الانتشار العسكري بالقرب من حدود روسيا سوف يسبق الهجوم، الذي سيبدأ بهجوم جوي ضخم، ومن المحتمل أن يتصاعد إلى هجمات من الفضاء بحلول عام 2030.
وأكد الموقع أن إستراتيجية حلف شمال الأطلسي المتمثلة في توجيه ضربات ساحقة تثير المخاوف بشأن احتمال استخدام روسيا للأسلحة النووية في الدفاع عن النفس، لاسيما الأسلحة النووية التكتيكية.
بدوره، أكد مدير وكالة المخابرات المركزية السابق والجنرال المتقاعد بالجيش ديفيد بتريوس في عام 2022، أن هذا القلق ليس بلا أساس، محذرا من أن أي استخدام روسي للأسلحة النووية ضد أوكرانيا من شأنه أن يؤدي إلى ردّ فعل قوي من حلف شمال الأطلسي.
ويتزامن توقيت نشر المقال مع مناورة الناتو للاستجابة الشمالية 2024، التي تتضمن نشرًا كبيرًا للقوات والسفن والطائرات في النرويج وفنلندا والسويد، حيث كانت مشاركة فنلندا والسويد، العضوين الجديدين في حلف شمال الأطلسي، سبباً في تفاقم مخاوف روسيا بشأن أمن حدودها الشمالية.
بدورهم، دعا الخبراء الروس إلى زيادة الإنفاق الدفاعي، لاسيما توسيع قدرات القوات الجوية الفضائية الروسية، ويشمل ذلك تطوير طائرات دون طيار متقدمة، ونظامًا آليًّا للتحكم في الحرائق، وتحسينات في هندسة الاستطلاع والطيران.