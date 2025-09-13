logo
العالم

تظاهرات متوازية في صربيا بين محتجين ومعسكر مؤيدي فوتشيتش

تظاهرات متوازية في صربيا بين محتجين ومعسكر مؤيدي فوتشيتش
مظاهرات في صريبا المصدر: أ ف ب (أرشيفية)
إرم نيوز
إرم نيوز

نظّم محتجون مناهضون للحكومة ومؤيدو الرئيس ألكسندر فوتشيتش تجمعات متوازية في مختلف أنحاء صربيا، السبت، في ما يعكس أزمة سياسية عميقة في البلاد بعد أكثر من 10 أشهر من الاحتجاجات ضد الحكومة الشعبوية.

وبدأ حزب فوتشيتش، "الحزب التقدمي" الصربي، مؤخراً تنظيم مظاهراته الخاصة لمواجهة الاحتجاجات المستمرة التي يقودها الطلاب والتي تحدت القبضة الصارمة للرئيس على السلطة في صربيا.

ولم تسجل حوادث كبيرة في التجمعات التي أقيمت في عدد من المدن والبلدات، حيث فصلت الشرطة بين المعسكرين.

وقال فوتشيتش: "الناس يريدون أن يعيشوا حياتهم بشكل طبيعي، لا يريدون أن يتعرضوا للمضايقة ويريدون أن يكونوا أحراراً".

أخبار ذات علاقة

مسيرة صامتة في بلغراد

صريبا.. آلاف المتظاهرين في بلغراد يطالبون بانتخابات مبكرة

 

;
logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC