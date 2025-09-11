logo
ترامب يحدد لأنصاره "طريقة الرد" على اغتيال تشارلي كيرك

دونالد ترامب خلال حديثه للصحفيينالمصدر: رويترز
دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، أنصاره إلى الرد بطريقة "لا عنفية" على اغتيال حليفه الوثيق، الناشط المحافظ المؤثر تشارلي كيرك، الذي قُتل بالرصاص خلال فعالية جامعية.

وقال الرئيس الجمهوري إن الراحل "كان يناضل من أجل اللا عنف. هذه هي الطريقة التي أود أن يرد بها الناس" على اغتياله، بحسب "فرانس برس".

وأشار ترامب إلى أنه يملك "مؤشراً" على دوافع مطلق النار الذي ما زال طليقاً،  من دون أن يقدم أي تفاصيل أخرى.

وكان كيرك الناشط اليميني، حليف ترامب والمؤيد لإسرائيل بشدة، قد تعرض للاغتيال بإطلاق الرصاص عليه، خلال فعالية عامة في جامعة "وادي يوتا" الأمريكية.

وظهر كيرك، في مقطع فيديو، جالساً على ركبتيه وسط حشد تجمّع لسماع كلمته، ليفاجأ الجميع باختراق رصاصة رقبة كيرك، ليبدأ بالنزيف بشدة وسط صرخات الحاضرين وذعر في المكان.

