50 مصاباً.. تفاصيل جديدة عن هجوم الحوثيين على إيلات

أفادت القناة الإسرائيلية السابعة بتفاصيل جديدة حول استهداف مدينة إيلات مساء اليوم الأربعاء بمسيَّرات حوثية، مشيرة إلى ارتفاع عدد المصابين في الهجوم إلى 50 شخصًا.

وجاء في بيان صادر عن المكتب أن "رئيس الوزراء سعى إلى تعزيز موقفه وموقف سكان إيلات بعد سقوط الطائرة المسيرة في المدينة".

وأكد أن الهجوم على المدن الإسرائيلية سيُقابل بضربة موجعة للحوثيين. كما أبلغ رئيس البلدية أنه تحدث هذا المساء مع القيادة العليا للجيش الإسرائيلي لبحث سبل تحسين الرد على التهديدات الجوية للمدينة"، بعد أنباء عن فشل "القبة الحديدية" في التصدي للمسيرات.

ورصدت القناة العبرية في تقرير مفصَّل وقائع الهجوم، مؤكدة أنه استهدف فندق "كلاب هوتيل"، ومطعم "باديز"، فضلًا عن مركز تجاري كبير على ساحل المدينة السياحية.

ونقل تقرير القناة عن مصادر في جهاز الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلي أنه "ما زالت هناك مواد متفجرة في موقع الهجوم، يجري العمل على تحييدها".

وقال أحد المسعفين في "نجمة داوود الحمراء" للقناة الإسرائيلية: "بمجرد سماع دوي صافرات الإنذار، وتلقي بلاغات باختراق طائرة حوثية مسيرة في إيلات، دخلنا المخابئ وفقًا لتعليمات قيادة الجبهة الداخلية".

وأضاف: "بعد لحظات، تلقينا بلاغات عديدة على الخط الساخن 101، التابع لـ"نجمة داوود الحمراء" عن إصابات بالقرب من أحد المباني، فهرعت طواقم كبيرة من "نجمة داوود الحمراء"، بما في ذلك سيارات إسعاف، ومركبات عناية مركزة، ووحدات استجابة سريعة إلى موقع الحادث".