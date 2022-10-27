بوتين: الغرب يلعب "لعبة قذرة" بشأن أوكرانيا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إن الغرب يلعب لعبة "خطيرة ودموية وقذرة" بشأن أوكرانيا، لكن الولايات المتحدة وحلفاءها سيتعين عليهم عاجلا أم آجلا إجراء محادثات مع روسيا.

وأضاف بوتين، متحدثا إلى منتدى فالداي للحوار، أن الغرب "أعماه الاستعمار، ويحاول ابتلاع بقية العالم".

واعتبر الرئيس بوتين أن ما تقوم به روسيا ليس سوى دفاع عن "حقها في الوجود" في مواجهة القوى الغربية، وذلك على خلفية النزاع في أوكرانيا.

وقال إن "روسيا لا تتحدى الغرب، روسيا تدافع فقط عن حقها في الوجود"، متهما الأمريكيين والغربيين بأنهم يريدون "تدمير روسيا ومحوها من الخريطة".

وفي خطاب عدائي مناهض للغرب، اتهم الرئيس الروسي الدول الغربية باستخدام العقوبات الاقتصادية "والثورات الملونة" سلاحا لتحجيم خصومه؛ لأنه لا يستطيع التنافس بشكل عادل مع القوة الاقتصادية والسياسية المتنامية لآسيا.

وأضاف بوتين أن الدول الغربية "تخلت عن أعراف" الشؤون الدولية من أجل الحفاظ على هيمنتها وإخضاع ما تعتبره "حضارات من الدرجة الثانية".

وقال بوتين إن الولايات المتحدة أفقدت النظام المالي العالمي مصداقيته باستخدام الدولار سلاحا.

وأكد بوتين أنه يعتقد بأن تحركات الدول الأخرى لتقليل الاعتماد على الدولار في تجارتها الدولية ستتسارع.