وزير الخارجية المكسيكي ينتقد تصريحات تدعو لتدخل عسكري أمريكي في بلاده

انتقد وزير خارجية المكسيك مارسيلو إبرارد أمس الجمعة تصريحات وزير العدل الأمريكي السابق وليام بار الذي دعا إلى تدخل عسكري أمريكي في المكسيك للتصدي لعصابات المخدرات، قائلا إن المكسيك "لن تسمح أبدا بانتهاك سيادتها".

جاء ذلك ردا على مقال رأي نشره بار في صحيفة وول ستريت جورنال الأسبوع الماضي. وشدد إبرارد في رده الخاص بالصحيفة على أهمية التعاون المشترك بين الجانبين.

وفي المقال قارن بار بين عصابات "المخدرات الإرهابية" بالمسكيك وبين تنظيم الدولة الإسلامية المتشدد، وأيد اقتراحا جمهوريا بمنح الرئيس الأمريكي سلطة إرسال قوات من الجيش لمحاربة تلك العصابات.