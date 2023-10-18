بايدن يبرر تعليقه بشأن "مأساة" مستشفى المعمداني

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، إن تعليقه بأن "الفريق الآخر"، وليس إسرائيل، هو المسؤول عن الانفجار الذي وقع في مستشفى المعمداني بغزة، يستند إلى بيانات عرضتها عليه وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون).

وكان الجيش الإسرائيلي قد اتهم حركة الجهاد الإسلامي بإطلاق صاروخ نحو المستشفى، وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الأميرال دانيال هاجاري، في مؤتمر صحافي، الأربعاء، إن صاروخا أطلق خطأ من قبل حركة الجهاد.