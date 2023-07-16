أوكرانيا تهاجم لوغانسك بالذخائر العنقودية

هاجمت القوات المسلحة الأوكرانية، الجزء الجنوبي الغربي من مدينة لوغانسك باستخدام ذخائر عنقودية، بحسب ما نقلت وكالة "تاس" الروسية عن ضابط في المدينة.

ونقلت الوكالة عن الضابط الموالي لروسيا في "القوات الشعبية"، أندري ماروتشكو، قوله إنه "في حوالي الساعة 10:00 بتوقيت موسكو جنوب غرب مدينة لوغانسك سمع السكان أصوات أنظمة الدفاع الجوي ثم حصلت انفجارات تشبه إلى حد كبير انفجارات الذخائر العنقودية".

وتابع المصدر "لم يكن هناك انفجار واحد، لكن كان هناك عدد كبير من الانفجارات التي حصلت بشكل متتال وسريع في نفس الوقت، يمكنني أن اقول إنه كان صاروخًا بعيد المدى يحمل ذخائر عنقودية".