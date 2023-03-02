آلاف المتظاهرين الإسرائيليين "يحاصرون" زوجة نتنياهو داخل صالون تجميل
حاصر آلاف المتظاهرين الإسرائيليين، زوجة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، سارة، داخل أحد صالونات التجميل في تل أبيب.
وتواصلت الاحتجاجات الضخمة في المدن الإسرائيلية منذ أسابيع، ضد خطة الإصلاح القضائي التي أقرت الحكومة الإسرائيلية، بعض بنودها.
ووفق تقارير عبرية مختلفة، شهدت التظاهرات التي نظمتها المعارضة الإسرائيلية على مدار يوم الأربعاء، حوادث لافتة، حيث استخدمت الشرطة الإسرائيلية لأول مرة، القوة والقنابل المسيلة للدموع، تجاه المتظاهرين، كما اعتقلت وأصابت عددا منهم بجراح متفاوتة.
وأضافت أن آلاف المتظاهرين، "حاصروا" زوجة نتنياهو، داخل أحد صالونات التجميل في تل أبيب، لمدة 3 ساعات.
وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، أن آلاف المتظاهرين وقفوا أمام باب الصالون، ومنعوا سارة من الخروج، قبل أن تتدخل الشرطة وتخرجها.
من جانبه، أفاد موقع "والا" العبري، بأن المتظاهرين "منعوا سارة من الخروج من الصالون، رغم المحاولات التي بذلتها قوات الأمن الإسرائيلية لتفريقهم".
وجاء تدخل قوات الشرطة، بطلب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
وعقب الحادث قال نتنياهو: "لم أشهد قط شيئاً كهذا، لقد صدمت، شعور غير سار، أنا في عاصفة من العواطف".
وأضاف: "النشطاء الفوضويون بقيادة يائير لابيد، يواصلون تجاوز الخطوط الحمراء، وهم يضايقون زوجتي في تل أبيب ويهددونها".
ونشر نتنياهو عبر حسابه في تويتر، صورة تجمعه بزوجته سارة، وعلق عليها بالقول: "زوجتي الحبيبة، سعيدة بعودتك إلى المنزل بأمان ودون أن تصابي بأذى. يجب أن تتوقف الفوضى فقد تكلف الأرواح".
ووصف وزير الخارجية إيلي كوهين، الحادثة، "بالخطيرة"، قائلا إنها "تجاوز آخر عنيف وخطير وحقير للخطوط الحمراء".