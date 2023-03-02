آلاف المتظاهرين الإسرائيليين "يحاصرون" زوجة نتنياهو داخل صالون تجميل

ووفق تقارير عبرية مختلفة، شهدت التظاهرات التي نظمتها المعارضة الإسرائيلية على مدار يوم الأربعاء، حوادث لافتة، حيث استخدمت الشرطة الإسرائيلية لأول مرة، القوة والقنابل المسيلة للدموع، تجاه المتظاهرين، كما اعتقلت وأصابت عددا منهم بجراح متفاوتة.

وأضافت أن آلاف المتظاهرين، "حاصروا" زوجة نتنياهو، داخل أحد صالونات التجميل في تل أبيب، لمدة 3 ساعات.

وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، أن آلاف المتظاهرين وقفوا أمام باب الصالون، ومنعوا سارة من الخروج، قبل أن تتدخل الشرطة وتخرجها.

من جانبه، أفاد موقع "والا" العبري، بأن المتظاهرين "منعوا سارة من الخروج من الصالون، رغم المحاولات التي بذلتها قوات الأمن الإسرائيلية لتفريقهم".