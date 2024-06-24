لوفيغارو: بايدن يضع "حق الإجهاض" على رأس حملته الانتخابية

ولفتت إلى أنه بعد صدور قرار المحكمة العليا في عام 2022 بإلغاء الحق الدستوري في الإجهاض، الذي قضى على نصف قرن من الحماية الدستورية، أصبحت القضية من أكثر القضايا إثارة للانقسام في المشهد السياسي الأمريكي.

وأشارت الصحيفة إلى أن الديمقراطيين يؤكدون أنهم ضد "التطرف" الجمهوري، ويشددون على تنظيم الاستفتاءات حول حماية الحقوق الإنجابية في عدة ولايات، بما في ذلك ماريلاند وفلوريدا وولاية نيويورك، في شباط/ نوفمبر المقبل.

وفي مجلس الشيوخ، تم حظر مشاريع القوانين الديمقراطية لضمان الوصول إلى المختبرات ووسائل منع الحمل من قبل الجمهوريين؛ ما أدى إلى تفاقم التوترات.

وأوضحت الصحيفة أن موقف الجمهوريين يظل معقدًا، وسيستمرون في الضغط على الجزء الديني من أجل اتخاذ إجراءات أكثر صرامة.

وأشارت إلى أن دونالد ترامب، الذي اختار قضاة المحكمة العليا للسماح بالتراجع عن قضية رو ضد وايد، يواجه الغموض بشأن قدرة الحظر الفيدرالي على الصمود؛ ما يسبب إحباطًا للحزبين الإنجيليين.