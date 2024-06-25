بعد إقالة قائد القوات المشتركة.. خبراء روس يتوقعون انقلابًا في أوكرانيا

عزا خبراء روس قرار إقالة قائد القوات المشتركة الأوكرانية إلى ضغوط تيارات داخل الجيش الأوكراني حملته مسؤولية الهزيمة على عدة محاور، متوقعين حدوث انقلاب في أوكرانيا.

وأشاروا في حديث لـ "إرم نيوز" إلى أن اتخاذ قرار الإقالة جاء بعد ضغوط من داخل الجيش على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لافتين إلى احتمالية حدوث "انقلاب" نتيجة نمو تيارات مختلفة داخل الجيش.

وكان زيلينسكي أعلن في قرار مفاجئ إعفاء قائد القوات المشتركة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية الفريق يوري سودول من مهامه، وذكر أن الجنرال أندريه غناتوف سيحل محل سودول في المنصب الذي تتضمن مهامه التخطيط الإستراتيجي للعمليات.

ولم يكشف زيلينسكي خلال التسجيل المصور الذي أعلن فيه عن قراره الأسباب التي دفعته لإقالة هذا الضابط من مركزه الرفيع، لكن تقارير عدة بدأت بالظهور منذ أشهر اتهمت سودول بعدد من الإخفاقات على الجبهة.