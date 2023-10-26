روسيا والصين تستخدمان "الفيتو" ضد مشروع القرار الأمريكي بشأن غزة

واعتبر أن واشنطن لا تريد لقرارات مجلس الأمن أن تؤثر على الهجوم الإسرائيلي.

وحذَّر من توسع الصراع في الشرق الأوسط.

القرار الأمريكي يعطي الشرعية لإسرائيل في الدفاع عن نفسها، ويغفل أي مساع ٍلإعلان هدنة إنسانية في غزة أو وقف العمليات العسكرية في القطاع.

وفشل، أيضًا، مشروع القرار الروسي في مجلس الأمن بشأن التصعيد في غزة لعدم حصوله على عدد الأصوات الكافية لتمريره.

وفي حين يدعو مشروع القرار الأمريكي إلى فترات مؤقتة يتم فيها وقف إطلاق النار بهدف السماح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة، تريد روسيا وقفًا إنسانيًا لإطلاق النار.

وكانت قد طرحت أمريكا مسودة مقترح صدم بعض الدبلوماسيين في بداية الأمر بصراحته في القول إن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها.