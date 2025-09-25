الشرطة الإسرائيلية تعتقل شخصًا هدد بتصفية نتنياهو

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، عشية عيد رأس السنة العبرية، في مدينة كريات غات، إسرائيليًّا، من سكان المدينة في الأربعينيات من عمره، بعد أن دخل بنفسه إلى مركز الشرطة، وهدد الضباط باعتزامه تصفية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقالت صحيفة "معاريف"، إنه بموجب تصريحات متحدثة باسم الشرطة، أبلغ المشتبه به الضباط أنه كان ينوي "شراء سلاح وقتل نتنياهو بثلاث طلقات".

تحرَّك الضباط على الفور، وألقوا القبض على المتهم في مركز الشرطة، واقتادوه إلى قاعة الاستجواب، ثم تم سجنه بعد التحقيقات الأولية.

وأكدت الشرطة الإسرائيلية أنها تتعامل بجدية بالغة مع التهديدات والتحريض على إيذاء المسؤولين الإسرائيليين، مشيرة إلى أنها تعتزم اتخاذ إجراءات حاسمة لمقاضاة كل من يسعى إلى تهديد أو إيذاء الشخصيات العامة.

وحتى هذه المرحلة لم تتلقّ الشرطة الإسرائيلية أي تفاصيل إضافية حول دوافع تهديدات المشتبه به أو حالته النفسية، ولا يزال التحقيق جاريًا.

ونقلت "معاريف" عن الشرطة الإسرائيلية "تمديد المحكمة اعتقال المشتبه به". كما أُفيد بأن من المتوقع أن تُقدّم نيابة الشرطة، اليوم الخميس، لائحة اتهام ضده في إجراء عاجل، وطلبًا بتمديد اعتقاله حتى انتهاء الإجراءات.