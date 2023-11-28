السويد حاضرة على طاولة "الناتو" رغم "التأخير" التركي بمصادقة انضمامها

وصل وزير خارجية مملكة السويد وبياس بيلستروم، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة البلجيكية بروكسل لحضور اجتماعات وزراء خارجية دول حلف شمال الأطلسي "الناتو"، رغم "التأخير" التركي، بالمصادقة على طلب ستوكهولم للانضمام إلى الحلف الغربي.

ويضم الحلف في عضويته 31 دولة، كان آخرها فنلندا، التي طلبت مع السويد الانضمام إلى الحلف في شهر مايو/أيار من العام الماضي، بعد الحرب الروسية الأوكرانية.

وجاء انضمام فنلندا بعد أن دعمت تركيا طلبها، لكن السويد ما زالت تنتظر المصادقة التركية على طلبها، كما لم تصادق المجر، العضو أيضًا في الحلف على عضوية السويد، لكن تركيا تعتبر العقبة الكؤود الرئيسة أمام انضمام السويد.

وفي آخر تطور على انضمام السويد، أرجأت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التركي التصويت على الطلب السويدي في الـ16 من شهر تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، وهو ما مثل انتكاسة لآمال البلد الإسكندنافي في الانضمام إلى الحلف الغربي بعد أكثر من عام ونصف العام من الانتظار.