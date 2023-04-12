اختراق موقع ترودو الإلكتروني بالتزامن مع زيارة نظيره الأوكراني لكندا

فرضت كندا عقوبات جديدة، يوم الثلاثاء؛ بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، وتعهدت بدعم عسكري جديد لكييف، بعد لقاء بين رئيس الوزراء جاستن ترودو ونظيره الأوكراني دينيس شميهال في تورنتو.

وعندما اجتمع الزعيمان، تعرض موقع ترودو الرسمي على الإنترنت للإغلاق، واعترفت وكالة المخابرات الكندية بأن "بعض" الصفحات الحكومية الأخرى انقطع اتصالها أيضاً بالإنترنت.