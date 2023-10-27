بايدن يحذر إيران من استهداف القوات الأمريكية في الشرق الأوسط

قال البيت الأبيض، الخميس، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أوصل رسالة نادرة إلى الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي للتحذير من استهداف الجنود الأمريكيين في الشرق الأوسط، وذلك بعد تعرض قوات أمريكية لهجمات في المنطقة.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي في إفادة صحفية "نُقلت الرسالة مباشرة". ولم يتطرق لتفاصيل. ولم ترد بعثة إيران لدى الأمم المتحدة بعد على طلب للتعليق.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن نحو 900 جندي أمريكي إضافي يتوجهون إلى الشرق الأوسط أو وصلوا إلى هناك في الآونة الأخيرة لتعزيز الدفاعات الجوية من أجل حماية الأفراد الأمريكيين وسط تزايد هجمات جماعات على صلة بإيران في المنطقة.