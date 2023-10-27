بايدن يحذر إيران من استهداف القوات الأمريكية في الشرق الأوسط
قال البيت الأبيض، الخميس، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أوصل رسالة نادرة إلى الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي للتحذير من استهداف الجنود الأمريكيين في الشرق الأوسط، وذلك بعد تعرض قوات أمريكية لهجمات في المنطقة.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي في إفادة صحفية "نُقلت الرسالة مباشرة". ولم يتطرق لتفاصيل. ولم ترد بعثة إيران لدى الأمم المتحدة بعد على طلب للتعليق.
وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن نحو 900 جندي أمريكي إضافي يتوجهون إلى الشرق الأوسط أو وصلوا إلى هناك في الآونة الأخيرة لتعزيز الدفاعات الجوية من أجل حماية الأفراد الأمريكيين وسط تزايد هجمات جماعات على صلة بإيران في المنطقة.
وقال الرئيس بايدن، الأربعاء، إنه حذر خامنئي من أن الولايات المتحدة سترد إذا استمر استهداف القوات الأمريكية لكنه لم يحدد كيف أوصل الرسالة.
وصرح الرئيس الأمريكي في مؤتمر صحفي قائلًا "تحذيري إلى آية الله هو أنه إذا واصلوا التحرك ضد تلك القوات، سنرد، وعليه أن يستعد. ليس للأمر علاقة بإسرائيل".
وفي تعليق على وسائل التواصل الاجتماعي قبل أن يتحدث كيربي، شكك محمد جمشيدي أحد مساعدي الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في حديث بايدن.
وقال "الرسائل الأمريكية لم تكن موجهة إلى زعيم الثورة الإسلامية ولم تكن سوى طلبات من الجانب الإيراني. إذا كان بايدن يعتقد أنه حذر إيران، فعليه أن يطلب من فريقه أن يطلعه على نص الرسائل".
وبشكل منفصل، نقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء عن مصدر لم تذكر اسمه قوله، إن الولايات المتحدة بعثت لإيران، وكذلك لبعض حلفائها مثل ميليشيات حزب الله اللبنانية، رسائل مفادها أنها لا تسعى لتوسيع نطاق الحرب وتحثهم على ضبط النفس.
وأضافت الوكالة نقلا عن المصدر، أن "الولايات المتحدة لا يمكنها إرسال معدات عسكرية إلى النظام الإسرائيلي وتولي مسؤولية إدارة الحرب بإحدى يديها، بينما تصدر رسائل سياسية باليد الأخرى وتتحدث عن معارضتها لتوسيع نطاق الحرب".
وقال المصدر، إن حلفاء إيران "يتصرفون بشكل مستقل ولا يخضعون لأوامر طهران".