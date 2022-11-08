كوريا الشمالية تنتقد غوتيريش وتصفه بـ"المتحيز"

انتقدت كوريا الشمالية الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ووصفت بيانه الأخير بشأن إطلاق الصواريخ الذي نفذته بيونغ يانغ بأنه "متحيز".

وندد غوتيريش يوم الجمعة بعمليات الإطلاق الأخيرة لكوريا الشمالية وحث بيونغ يانغ على "التوقف فورا عن أي عمل استفزازي آخر".

لكن نائب وزير خارجية كوريا الشمالية لشؤون المنظمات الدولية قال في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية "أعتقد أن السلوك المجحف والمتحيز للأمين العام للأمم المتحدة هو المسؤول إلى حد ما عن خطورة الوضع في شبه الجزيرة الكورية".

ودافع المسؤول عن عمليات الإطلاق التي وصفها بأنها "مجرد رد فعل للدفاع عن النفس في مواجهة الاستفزازات العسكرية الأمريكية".