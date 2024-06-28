من عمر بايدن إلى حرب غزة.. أبرز 10 نقاط في مناظرة بايدن وترامب

حظيت المناظرة، التي جرت بين المرشحين للرئاسة الأمريكية الرئيسين الحالي جو بايدن، والسابق دونالد ترامب، بمتابعة واسعة عبر العالم، كما تعددت المواضيع التي طرحت فيها، خلال نحو ساعة ونصف الساعة، وقد سجلت شبكة "CNN" أبرز النقاط التي أثيرت في تلك المناظرة التي جرت عبر شاشتها، وهي:

1- عمر بايدن

وقالت الشبكة إن المهمة الأكثر أهمية لبايدن كانت تهدئة مخاوف الناخبين بشأن عمره وهو أكبر نقاط ضعفه، وتحويل الانتخابات إلى استفتاء على ترامب، وحسب الشبكة فقد فشل بايدن في ذلك.

2- لكمات ترامب

بالنسبة للمرشح الذي يهاجم بايدن بانتظام بسبب عمره، كان ترامب مقيّدًا إلى حد ما خلال عثرات الرئيس العديدة، فبعد حوالي 20 دقيقة من المناظرة، أعقب ترامب ملاحظة بايدن بقنص سريع، قائلا: "أنا حقا لا أعرف ما قاله في نهاية تلك الجملة. لا أعتقد أنه يفعل ذلك أيضا".

3- هدف بايدن

إلى جانب عيوب بايدن الجسدية، والصوت الذي خذله، لم يكن من الواضح بعد انتهاء 90 دقيقة ما هي الأهداف التي دخل المناظرة على أمل تحقيقها، حسب الشبكة، التي أشارت إلى أن ذلك كان عكس ما جرى في لقائهما الأول قبل 4 سنوات، عندما وضع بايدن سجل ترامب تحت المجهر وقدم رؤية أكثر تفاؤلاً للبلاد، أما رسالته في المناظرة فكانت "مشوشة".

4- هجوم بأسلوب السطر الواحد

كانت استراتيجية بايدن الهجومية تتمثل في تكرار العبارات المفردة لمهاجمة ترامب، مثل "كل ما قاله هو كذب"، التي أطلقها ضد ترامب خلال المناظرة، وفي مثال آخر اكتفى بايدن بالقول: "لم أسمع قط في حياتي مثل هذا القدر من السوء".

5- أحداث 6 يناير

كان بايدن حريصاً على التناول المباشر للأحداث التي جرت في 6 يناير 2021، (حين اقتحم أنصار ترامب مبنى الكابيتول اعتراضاً على عدم فوزه بالانتخابات)، بينما حاول ترامب تغيير الموضوع.

وحسب الشبكة فإنه، وعندما انحرفت المناقشة نحو الهجوم على الكابيتول، لم يتطرق ترامب للرد بشكل مباشر، بل وصف كيف كانت البلاد، في ذلك الوقت "تتمتع بحدود عظيمة"، وأننا "كنا مستقلين في مجال الطاقة"، وأن الولايات المتحدة كانت تتمتع "بأدنى الضرائب على الإطلاق".