تضارب الروايات بين روسيا وأوكرانيا حول المعارك قرب باخموت

تضاربت التصريحات الروسية والأوكرانية حول طبيعة المعارك الجارية بين الطرفين قرب مدينة باخموت التي استولت عليها القوات الروسية قبل شهرين.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، الأربعاء، إن القوات الروسية شنت هجوما على 3 مجموعات تابعة للجيش الأوكراني بالقرب من مدينة باخموت، ولكن كييف قالت إن قواتها تمنع الروس من التحرك في المدينة أو مغادرتها.

وتحدثت هانا ماليار نائبة وزير الدفاع الأوكراني عن قتال عنيف إلى الشمال من المدينة حول بلدة ليمان، التي استعادت القوات الأوكرانية السيطرة عليها أواخر العام الماضي.

واستولت مجموعة "فاغنر" العسكرية الروسية الخاصة على باخموت الواقعة شرق أوكرانيا في مايو/ أيار بعد قتال استمر 10 أشهر. ومنذ ذلك الحين، يتعرض الجيش الروسي لضغوط شديدة من جانب القوات الأوكرانية التي تهدد بتطويق المدينة.

ولم تدل وزارة الدفاع الروسية في إفادتها اليومية بأي تعليق على تقارير تفيد بانسحاب القوات الروسية من قرية كليشيفكا جنوب غربي باخموت، وهي تقارير نفاها مسؤول عينته روسيا في شرق أوكرانيا.

وتقول أوكرانيا إن قواتها حققت "نجاحا جزئيا" في منطقة كليشيفكا.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن مصدر بالجيش الروسي قوله إن قواته تمكنت من صد هجوم أوكراني هناك دون الانسحاب من المنطقة وإنها تقضي على ما تبقى من القوات الأوكرانية.