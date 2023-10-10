إيطاليا: حماس وحدها المسؤولة عن الصراع الحالي

حمّل وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني حماس المسؤولية الكاملة في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الحالي، مؤكدًا أن دور إيران لا يزال مصدر قلق.

وفي حديثه إلى البرلمان أضاف تاياني أن مصر تستطيع أن تلعب دورًا مركزيًّا في المفاوضات مع حماس.