إيطاليا: حماس وحدها المسؤولة عن الصراع الحالي
حمّل وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني حماس المسؤولية الكاملة في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الحالي، مؤكدًا أن دور إيران لا يزال مصدر قلق.
وفي حديثه إلى البرلمان أضاف تاياني أن مصر تستطيع أن تلعب دورًا مركزيًّا في المفاوضات مع حماس.
وقال تاياني إن الحكومة الإيطالية تعمل جاهدة لإعادة رعاياها من إسرائيل وسط تصاعد التوتر في المنطقة.
وأضاف أنه يتعين مغادرة 500 مواطن إيطالي من إسرائيل في الأيام القليلة المقبلة على متن رحلات جوية خاصة وعسكرية. مؤكدًا أن 200 إيطالي غادروا إسرائيل صباح اليوم على متن طائرتين عسكريتين.