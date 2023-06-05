خطأ فني يطيح برئيس حزب نمساوي من الحياة السياسية

تعرض حزب سياسي في النمسا، اليوم الإثنين، لصدمة واسعة بعد اكتشاف أن رئيسه الجديد فاز بمنصبه بسبب "خطأ فني" من موظف.

وأصيب الحزب الاجتماعي الديمقراطي النمساوي بحالة حرجة، اليوم، عندما أعلن بعد يومين من انتخاب رئيسه الجديد أنه جاء عكس نتائج المرشحين.

وقالت رئيسة اللجنة الانتخابية للحزب ميكايلا غروبيسا، في تصريح لها: "بسبب خطأ فني من أحد الموظفين في جدول إكسل، تم عكس النتيجة".

وهكذا، فإن الفائز ليس هانز بيتر دوسكوسيل ممثل الجناح الوسطي للحزب المعارض الذي احتفل بفوزه خلال عطلة نهاية الأسبوع، مقتنعًا بأنه حصل على 53% من أصوات حوالي 600 مندوب في المؤتمر.

وكان دوسكوسيل قد قال لصحيفة "كرون تسايتونغ"، اليوم، إنه يطمح بمنصب المستشار، ولكن بعد علمه بالخطأ أعلن انسحابه من الحياة السياسية.

وهكذا وجد المرشح الفائز غير المتوقع أندرياس بابلر، البالغ 50 عامًا، نفسه على رأس الحزب، ولكن صدمته إزاء هذا التحول الدراماتيكي للأحداث جعلته يطلب إعادة الفرز.