واشنطن تعلن عن مساعدات جديدة لأوكرانيا لتعزيز دفاعاتها ضد المسيّرات

وأضاف أن واشنطن ستزود الجيش الأوكراني أيضا بذخيرة مدافع هيمارس، وهو نظام مدفعي دقيق وشديد الفعالية محمول على مركبات مدرعة خفيفة.

وترفع هذه الحزمة الجديدة إجمالي المساعدات الأمريكية لأوكرانيا إلى أكثر من 19,3 مليار دولار منذ بدء الغزو الروسي، في شباط/فبراير.