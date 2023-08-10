أردني يطعن إسرائيليًا والسلطات تحقق بشأن الدوافع

أُصيب إسرائيليّ بجراح خطيرة، ظهر اليوم الخميس، إثر تعرّضه للطعن من قبل عامل يحمل الجنسية الأردنية، وذلك خلال عملهما معا في محل "كراج" لتصليح السيارات في مدينة بيتاح تيكفا.

واعتقلت الشرطة الإسرائيلية، العامل الأردني الذي يحمل تصريح عمل ساري المفعول، بعد أن استهدفته بصاعق كهربائيّ، خاص بالشرطة.

وذكرت تقارير إعلامية إسرائيلية، أن أجهزة الأمن تحقق في احتمال أن يكون الاعتداء، نُفِّذ على خلفية قومية.

وأكدت الشرطة الإسرائيلية في بيان اطلعت عليه "إرم نيوز" أنها "فتحت تحقيقًا، فور تلقّيها بلاغًا من مدير العمل، بشأن حادث طعن بين موظفيْن اثنيْن، يعملان معا، وتم نقل الضحية إلى المستشفى، لتلقي العلاج وهو في حالة خطيرة".