إفشال محاولة انقلاب في قرغيزستان والأصداء تثير قلق موسكو

أحبطت قيرغيزستان محاولة انقلابية كان يخطط لها من قبل مجموعة معارضة، وأعلنت لجنة الأمن القومي، اليوم الثلاثاء، اعتقال أكثر من 30 مشتبهًا فيه بهذا الخصوص.

وكانت المجموعة تخطط لانقلابها على السلطة من خلال "تنظيم أعمال شغب جماعية وعصيان بهدف استيلاءٍ عنيفٍ على السلطة لاحقًا"، بحسب متحدث باسم اللجنة.

ونشرت اللجنة مقطعًا مصورًا يُظهر احتجاز المشتبه فيهم في التحضير للانقلاب على السلطة، بحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية.

يذكر أنه في العام 2021، اعتقلت السلطات في قيرغيزستان النائب القرغيزي باكتيبك جاتيجينوف للاشتباه في التخطيط لانقلاب.