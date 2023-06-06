إفشال محاولة انقلاب في قرغيزستان والأصداء تثير قلق موسكو
أحبطت قيرغيزستان محاولة انقلابية كان يخطط لها من قبل مجموعة معارضة، وأعلنت لجنة الأمن القومي، اليوم الثلاثاء، اعتقال أكثر من 30 مشتبهًا فيه بهذا الخصوص.
وكانت المجموعة تخطط لانقلابها على السلطة من خلال "تنظيم أعمال شغب جماعية وعصيان بهدف استيلاءٍ عنيفٍ على السلطة لاحقًا"، بحسب متحدث باسم اللجنة.
ونشرت اللجنة مقطعًا مصورًا يُظهر احتجاز المشتبه فيهم في التحضير للانقلاب على السلطة، بحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية.
يذكر أنه في العام 2021، اعتقلت السلطات في قيرغيزستان النائب القرغيزي باكتيبك جاتيجينوف للاشتباه في التخطيط لانقلاب.
وفي روسيا، التي تعتبر قيرغيزستان حليقة أساسية لها، أثارت أصداء إفشال المحاولة الانقلابية المخطط لها القلق في الأوساط الروسية.
ووصف دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، في أول تعليق له، التقارير عن محاولة الانقلاب في قرغيزستان بأنها "مثيرة للقلق".
وأكد المسؤول الروسي أن "الكرملين يراقب الأخبار عن كثب"، لافتًا إلى أن "تلك الأنباء المزعجة تتوارد، إلا أنه ليس لديه معلومات أكثر تفصيلًا في الوقت الحالي".
يشار إلى أن فلاديمير بوتين رأس السلطة في روسيا كان أكد في مايو/أيار الماضي، أن العلاقات بين بلاده وقرغيزستان متزايدة، معربًا عن ثقته في أن "هذا الاتجاه سيكتسب زخمًا".