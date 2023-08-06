بواسطة 70 سلاحًا جويًّا.. روسيا تشن موجات قصف عنيفة على أوكرانيا‎

قال سلاح الجو الأوكراني اليوم الأحد إن روسيا شنَّت بضع موجات من القصف على أوكرانيا خلال الليل باستخدام 70 سلاحًا للهجوم الجوي.

وأوضح سلاح الجو الأوكراني في بيان له عبر تليغرام أن الأسلحة الروسية تضمنت صواريخ "كروز" وصواريخ فرط صوتية وطائرات مسيّرة إيرانية الصنع.

وأضاف البيان أن "الدفاع الجوي الأوكراني دمر 30 من أصل 40 صاروخ كروز وكل الطائرات المسيرة من طراز شاهد التي أطلقتها روسيا خلال الليل التي بلغ عددها 27".

وتابع البيان: "إجمالًا، في بضع موجات من الهجمات، من مساء الخامس من أغسطس/آب حتى صباح السادس من الشهر نفسه، استخدم العدو 70 وسيلة من أسلحة الهجوم الجوي"، مبيّنًا أن "روسيا أطلقت ثلاثة صواريخ كينجال فرط صوتية"، دون تقديم المزيد من المعلومات بشأنها.

وقال المتحدث باسم سلاح الجو يوري إهنات لهيئة البث العامة الأوكرانية إن "أحد الأهداف الرئيسة للهجوم الروسي كان منطقة خميلنيتسكي".