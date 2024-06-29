عشية الانتخابات.. 86% من الفرنسيين حسموا موقفهم مع هامش ضئيل متأرجح

أظهر أحدث استطلاعات للرأي في فرنسا أن نسبة 86 % من الناخبين حسموا أمرهم بخصوص الطرف الذي سيصوتون له في الانتخابات المبكرة، التي تُجرى غدًا الأحد.

وبلغت أعلى نسبة للناخبين غير المترددين 94 % بالنسبة لحزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، و91 % لمؤيدي الجبهة الشعبية الجديدة، التي تضم ائتلافا من 4 أحزاب يسارية.

ووفق الاستطلاع، يأتي حزب التجمع الوطني (يمين متطرف) في المقدمة، مع نوايا بالتصويت بحدود 35 %، مستفيدًا من العدد المتزايد من الأصوات التي تم كسبها من ناخبي حزب "الاسترداد" (يمين متطرف).

وحصلت الجبهة الشعبية الجديدة على 29.5 % من نوايا التصويت، متقدمة على الكتلة الرئاسية التي ستحصل على 19.5 % من الأصوات.