الصين تضبط مواطنًا "تجسس" لصالح الـ "CIA"

كشفت وزارة الأمن العام الصينية تجسس أحد المواطنين لصالح المخابرات المركزية الأمريكية "CIA"، مسلطة الضوء على مخاطر تجنيد الصينيين في الخارج.

وذكرت الوزارة في بيان نشرته على قناتها بموقع "وي تشات" للتواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، أن عميلًا للمخابرات الأمريكية يتمركز في إيطاليا جند المواطن "تشينغ"، الذي كان يعمل في شركة للصناعات العسكرية.

وأرسلت الشركة "تشينغ" إلى إيطاليا من أجل مزيد من الدراسات، حيث تعرف على عميل المخابرات الأمريكية.

وقالت الوزارة إنه خلال حفلات العشاء والنزهات وحفلات الأوبرا، تطورت علاقة "وثيقة" بين الاثنين، وبعد نجاح عميل المخابرات الأمريكية في "زعزعة" مواقف "تشينغ" السياسية، طلب منه معلومات حساسة عن الجيش الصيني، دون ذكر متى حدث ذلك.

ولم يذكر البيان جنس "تشينغ"، لكنه قال إنه ولد في عام 1971، وإن عميل المخابرات الأمريكية يدعى "سيث".

ولم ترد السفارة الأمريكية في بكين على طلب للتعقيب.

وقالت الوزارة الصينية: "تبين أن تشينغ وقع اتفاقًا للتجسس مع الولايات المتحدة، وتلقى تدريبًا قبل عودته إلى الصين".

وأضافت أن عميل المخابرات وعده بمبلغ ضخم من المال، وتدبير هجرة أسرته إلى الولايات المتحدة، مقابل المعلومات.

وتابعت الوزارة: "تشينغ قدم في مناسبات عديدة بعد عودته إلى الصين معلومات مخابراتية "مهمة"، وتلقى أموالًا مقابل ذلك".