سول: بلينكن يدعم جهودنا لتطوير علاقات "ناضجة" مع الصين

ذكرت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم السبت، أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، قال إنه يدعم جهود كوريا الجنوبية لتطوير علاقة تعاونية "صحية وناضجة" مع الصين.

وناقش بلينكن في اتصال هاتفي مع وزير خارجية كوريا الجنوبية بارك جين، اليوم، العلاقات الثنائية والعلاقات بين الصين وكوريا الجنوبية، وكذلك قضايا تتعلق بكوريا الشمالية، وفقًا لبيان للوزارة.

ويصل بلينكن إلى بكين، غدًا الأحد، في زيارة هي الأعلى مستوى لمسؤول في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وقالت الوزارة، إن بلينكن وبارك أدانا بشدة ما يعتبران أنها استفزازات متكررة من جانب كوريا الشمالية، واتفقا على ضرورة استمرار الولايات المتحدة، وكوريا الجنوبية، واليابان، في حث الصين على الاضطلاع بدور بنَّاء في مجلس الأمن الدولي بشأن نزع السلاح النووي، ولم يخض البيان في التفاصيل.