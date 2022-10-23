ريشي سوناك يرشح نفسه لرئاسة الوزراء وجونسون يحارب للفوز

من جهته، يحاول بوريس جونسون جاهدا تأمين ما يكفي من الدعم ليصبح رئيس وزراء بريطانيا المقبل بعد أن تكتلت شخصيات بارزة في الجناح اليميني لحزب المحافظين خلف الرجل الذي اتهم بخيانته في السابق، وهو ريشي سوناك.

وأبدت شخصيات بارزة أيدت جونسون في الماضي، دعمها لوزير المالية السابق سوناك قبل تصويت لمشرعي حزب المحافظين، غدا الإثنين.

وقال وزير الدولة لشؤون أيرلندا الشمالية ستيف بيكر اليوم الأحد، إنه سيصوت لصالح سوناك لأن البلاد لا تستطيع تحمل العودة إلى المشاهد الدرامية التي شهدتها في وقت سابق من العام الحالي قبل إجبار جونسون على ترك منصبه في أعقاب سلسلة من الفضائح.

ويخضع جونسون حاليا لتحقيق تجريه لجنة الامتيازات بالبرلمان لتحديد ما إذا كان قد كذب على مجلس العموم بشأن الحفلات التي استضافها مقره في داوننج ستريت في خضم جائحة كوفيد-19. ومن المتوقع أن يستقيل الوزراء الذين سيجد التحقيق أنهم ضللوا البرلمان عن عمد.

وقال بيكر لشبكة سكاي نيوز: "هذا ليس الوقت المناسب لأسلوب بوريس في الإدارة. بوريس سيكون كارثة مؤكدة".