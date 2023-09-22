الكرملين يتوقع صداما وشيكا بين بولندا وأوكرانيا

أعلن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن روسيا تتوقع المزيد من التوتر بين بولندا وأوكرانيا، كما هو الحال مع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى على حد قوله.

وقال بيسكوف للصحفيين تعليقا على التوتر الحاصل، "يمكننا أن نرى وجود توترات معينة بين وارسو وكييف، نتوقع أن تزداد هذه التوترات، بين البلدين".

وأضاف: "بالطبع، نحن نراقب هذا عن كثب. نحن نتفهم أن بين كييف والعواصم الأوروبية الأخرى ستزداد أيضًا هذه التوترات مع الوقت، إنه أمر لا مفر منه".

وأشار المتحدث باسم الكرملين، إلى أن موسكو تلاحظ أن "كلا العاصمتين (كييف ووارسو) أصبحتا حاليا البؤرة الرئيسة لكراهية الروس".

وكان وزير الشؤون الأوروبية في بولندا شيمون شينكوفسكي فيل سينك، قد قال يوم الأربعاء الماضي، إن وارسو تعتزم وقف الدعم عن أوكرانيا، في حال كانت غالبية الجمهور ضدها بسبب الصراع على إمداد الحبوب، في وقت قال فيه الرئيس البولندي، أندريه دودا، إن بلاده لن ترسل أسلحة حديثة لأوكرانيا بهدف تحديث الجيش البولندي.