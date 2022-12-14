أمريكا: الصين وروسيا تلعبان دورًا مزعزعًا للاستقرار في أفريقيا

حذّر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن القادة الأفارقة، خلال قمة الثلاثاء، من أن الصين وروسيا تلعبان دورًا "مزعزعًا للاستقرار" في القارة مع تنامي نفوذهما.

وقال "أوستن" خلال اجتماع مع عدد من القادة الأفارقة في مستهل قمة أمريكية أفريقية تستمرّ 3 أيام: "أعتقد أن الجمع بين هذه الأنشطة من جانب هذين البلدين، يستحق المراقبة، وبالتأكيد أعتقد أن تأثيرهما يمكن أن يكون مزعزعًا للاستقرار".