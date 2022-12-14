أمريكا: الصين وروسيا تلعبان دورًا مزعزعًا للاستقرار في أفريقيا
حذّر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن القادة الأفارقة، خلال قمة الثلاثاء، من أن الصين وروسيا تلعبان دورًا "مزعزعًا للاستقرار" في القارة مع تنامي نفوذهما.
وقال "أوستن" خلال اجتماع مع عدد من القادة الأفارقة في مستهل قمة أمريكية أفريقية تستمرّ 3 أيام: "أعتقد أن الجمع بين هذه الأنشطة من جانب هذين البلدين، يستحق المراقبة، وبالتأكيد أعتقد أن تأثيرهما يمكن أن يكون مزعزعًا للاستقرار".
ما يثير القلق هو عدم تصرف الصين دائمًا بشفافية فيما يتعلق بما تقوم به وهذا يخلق مشاكل ستؤدي في نهاية المطاف إلى زعزعة الاستقرار
لويد أوستن
واعتبر أوستن أن الصين تعزز تواجدها في أفريقيا "بشكل يومي" من خلال تنامي نفوذها الاقتصادي.
وقال: "ما يثير القلق هو عدم تصرفها دائمًا بشفافية فيما يتعلق بما تقوم به وهذا يخلق مشاكل ستؤدي في نهاية المطاف إلى زعزعة الاستقرار إن لم يكن قد قامت بذلك بالفعل".
وأضاف أوستن أن روسيا "تواصل بيع أسلحة رخيصة" ونشر "مرتزقة في أنحاء القارة"، معتبرًا أن "ذلك مزعزع للاستقرار أيضًا".