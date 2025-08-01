قمة تركية ليبية إيطالية "لمواجهة تحديات حوض المتوسط"

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أهمية التعاون بين تركيا وليبيا وإيطاليا لمواجهة التحديات في حوض المتوسط بما في ذلك الهجرة غير النظامية.

وتحدث أردوغان في قمة التعاون بين تركيا وإيطاليا وليبيا في إسطنبول الجمعة، بمشاركة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني ورئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة.

وبحسب الرئاسة التركية، تناولت القمة قضايا التعاون بين تركيا وإيطاليا وليبيا بالإضافة إلى القضايا الإقليمية.

وعقد أردوغان لقاء مغلقا مع ميلوني والدبيبة بحضور وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، ورئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم قالن، ومستشار الرئيس التركي للسياسة الخارجية والأمن عاكف تشاغاطاي قليتش.

وعلى صعيد حرب غزة، قال أردوغان إن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية كبيرة لتحقيق وقف فوري لإطلاق النار في غزة وإيصال المساعدات الإنسانية بأقرب وقت.

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وبحسب "الأناضول"، أكد أردوغان أن الحل الدائم لا يمكن تحقيقه إلا عبر إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وتكامل جغرافي على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.